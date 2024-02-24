"تستمر شهر".. موعد جدول وامتحانات الثانوية العامة 2024 -(تفاصيل)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2024، بعد انتهاء موعد تسجيل استمارات الثانوية العامة أمس الخميس، لذلك ترتفع معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024.

وبحسب بيان سابق لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه من المقرر أن تبدأ الثلاثاء 25 يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر كامل.

وتعمل وزارة التربية والتعليم على وضع جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 وسيتم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 خلال فترة الفصل الدراسي الثاني.

ويتم تحديد موعد جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 من خلال تجميع مقترحات طلاب الثانوية العامة 2024، والممثل الشرعي والوحيد لهم، وهو اتحاد طلاب مدارس الجمهورية تمهيدًا للإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أصدر القرار الوزاري رقم 43 بتاريخ 22 فبراير 2024 حول تكليف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائبه والمشرفين.

وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يكون رئيس عام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023-2024، هو الدكتور رضا السيد محمود حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أما المادة الثانية من القرار، تضمنت تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر نائب الوزير لشئون التطوير التكنولوجي نائبًا لرئيس عام الامتحان لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

كما نص القرار الوزارى على أن تكلف الدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مشرفًا على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

كما يكلف السيد عبد الرؤوف عبد الرحمن عبد الرؤوف هشام - كبير إخصائيين بإدارة الامتحانات – مشرفًا على أعمال لجان النظام والمراقبة، ولجان الإدارة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

ويعمل بهذا القرار بالنسبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، للدورين الأول، الثاني، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه. للمزيد (اضغط هنا)

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