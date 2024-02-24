فوز قائمة "نقابتنا أولا" في انتخابات نقابة المهندسين ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ببني سويف، فوز قائمة "نقابتنا أولا" في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر نادي المهندسين.

وأسفرت نتيجة التجديد النصفي للنقابة عن فوز المهندس أيمن عزت بمجموعة شركات مصر للأسمنت، بعد حصوله على 1250 صوتا، والمهندس وسام صلاح بجهاز مدينة بني سويف الجديدة وحصل على 1639 صوتا في مقعدي شعبة الكهرباء، وفاز في شعبة الميكانيكا محمد عيسى مدير صيانة التوربينات بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وحصل على 2050 صوتا ، و محمد سعد الهواري مدير ادارة الإنتاج بمجموعة العربي وحصل على 1345 صوتا.

وفاز في مقعدي المدني إسلام كمال صاحب ومدير إحدى شركات الإستثمار العقاري وحصل على 1377 صوتا، و نبيل أبو عقل مدير منطقة بإحدى شركات المقاولات، وحصل على 1321 صوتا، وفاز إسلام طه رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بإحدى الشركات، بعد حصوله على 1069 في مقعد البترول والشعب المجمعة.