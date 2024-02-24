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بائع البرتقال الداعم لغزة: حتى الأن لم يتصل بي أحد بخصوص رحلة الحج أو محل البقالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال ربيع أبو حسن، بائع البرتقال الداعم لغزة، إنه نشأ في مركز ببا ببني سويف وأن لديه ٦ أبناء.

وأوضح بائع البرتقال الداعم لغزة، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن تراكم ديونه سبب خروجه من قريته بالصعيد والذهاب للبدرشين.

وأضاف ربيع أبو حسن: أكره الكذب وتعرضت لمصاعب في الحياة، ولم يتواصل أحد معي بشأن الحج أو إنشاء محل بقالة كما وعدوني.

وأوضح بائع البرتقال، أن رضا الله أحلى من الشهرة وأنه لم يتوقع هذا الانتشار للفيديو، مضيفًا: أتمنى الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا خاصة أننا أصبحنا نعاني من غياب الأخلاق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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