وفاة 15 شخصا نتيجة حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة بشرق الصين

قُتل 15 شخصا بعد اندلاع حريق أمس الجمعة في مبنى سكني في مدينة نانجينغ بشرق الصين
واوضح عمدة نانجينغ تشين شي تشانغ في إفادة صحفية، أن "نتيجة الحادث، توفي 15 شخصا، وتم نقل 44 آخرين إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة، وآخر في حالة خطيرة، فيما أصيب 42 شخصا بجروح طفيفة".
ونشب الحريق في الساعة 4:39 صباح الجمعة، حيث تلقت إدارة الإطفاء المحلية إنذارا بشأن وقوع حريق في مبنى سكني في حي يويهواتاي بمدينة نانجينغ، وكان هناك نحو 760 شخصا داخل المبنى المنكوب لحظة اندلاع الحريق.
وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران في حوالي الساعة السادسة صباحا، بينما انتهت أعمال البحث والإنقاذ في الموقع في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.
وكشف تحقيق أولي أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى حيث توضع دراجات كهربائية، ثم امتد بعد ذلك إلى بقية البناية. ولا تزال التحقيقات جارية بشأن ملابسات الحادث.
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