انت الان تتابع خبر رغم يوم العطلة.. 8 ازدحامات استثنائية في بغداد الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويشهد سريع القناة ازدحاما خانقا من مجسر الرستمية لغاية حديقة الجمهورية، ويبلغ معدل سرعة المشي في الازدحام 12 كم في الساعة، فيما يقدر انه يستغرق 17 دقيقة للتخلص منه.

الازدحام الثاني هو شارع ومجسر العلوية من المدينة الأولمبية والاتحاد العراقي للكرة الى لغاية تقاطع الاندلس، ويبلغ معدل سرعة المشي 10 كم بالساعة فقط، بالإضافة الى ازدحام بشارع النضال يرتبط في تقاطع الاندلس أيضا.

شارع بور سعيد مزدحم لغاية مستشفى الجملة العصبية، وكذلك ازدحام طويل من ساحة الطيران وصولا الى كراج النهضة، فضلا عن ازدحام للسايدين في الشارع الممتد بين ساحة الطيران وساحة الخلاني وسرعة سير بين 10 و12 كم بالساعة.

ويوجد ازدحام في شارع الرشيد بين كراج السنك ولغاية ساحة الرصافي وشارع المتنبي، وبالتوازي يمتد ازدحام اخر في شارع الجمهورية من الشورجة وصولا الى ساحة الوثبة.

وفي جانب الكرخ، تمتلأ الشوارع المحيطة بساحة النسور بالعجلات بسبب اعمال الصيانة وتطوير الساحة ومشاريع فك الاختناقات المرورية هناك، حيث يمتد الازدحام باتجاه ساحة قحطان ومجسر القادسية، ومديرية ناحية المنصور في شارع الأردن.