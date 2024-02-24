الأسهم الأوروبية تغلق اليوم على ارتفاع

ياسر رشاد - القاهرة - أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم السبت عند قمّة غير مسبوقة لليوم الثاني على التوالي بعد مكاسب لسهم ستاندرد تشارترد في أعقاب تقرير نتائج أعمال قويّ.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4 % ليسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع إغلاق الأسهم الفرنسية والألمانية عند مستويات مرتفعة غير مسبوقة.

وتقدم المؤشر القياسي أكثر من 1 % خلال الأسبوع، والفضل في معظم هذه الزيادة يرجع إلى قفزة في أسهم التكنولوجيا بناء على توقعات قوية لشركة صناعة الرقائق الأمريكية إنفيديا.

كانت أسهم شركات الكيماويات والسيارات من أكبر الرابحين اليوم لترتفع كل منهما 1 %.

وارتفعت أسهم البنوك 0.8 % مدعومة بقفزة 4.9 % لسهم ستاندرد تشارترد مع إعلان البنك البريطاني عن إعادة شراء أسهم بمليار دولار ومكافأة المساهمين بتوزيعات أرباح بعد زيادة 18% في أرباح 2023.