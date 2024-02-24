الدفاع المدني في غزة: نقص الغذاء والدواء يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني

حذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، من أن "استمرار منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني".
واكدت في بيان، أن "معاناة المواطنين في غزة والشمال تتفاقم يوميا، حيث بات الآلاف منهم ينتظرون الموت إما بسبب الجوع أو الاستهداف الإسرائيلي، في ظل صمت عربي ودولي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي".
ودخلت الحرب في غزة، اليوم السبت، يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في آخر حصيلة لها أمس الجمعة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و69616 إصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي".
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