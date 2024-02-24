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رئيس رابطة الدوري الإسباني: صفقة مبابي ليست ضرورية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال تيباس، خلال حوار أجرته معه صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أعلم أن مبابي بصدد الرحيل عن بي إس جي، وريال مدريد لديه فرصة في ضمه بنسبة 99%، ولكن لا أعلم هل تمت الصفقة بالفعل أم لا".

وأضاف: "بالتأكيد صفقة مبابي خبر سار لريال مدريد والكرة الإسبانية، فهو من أفضل لاعبي العالم، مع إيرلينج هالاند وجود بيلينجهام، إنهم أفضل 3 لاعبين في العالم، اثنان منهم في صفوف ".


وأشار: "التعاقد مع النجوم الكبار مثل مبابي بمثابة محفزات، ولكنه أمر ليس بالضروري، وأرى أن تواجد مدربين كبار مثل جوارديولا ومورينيو في الليجا أمر مفيد أيضاً".

واستدرك تيباس حديثه: "لقد رحل نجوم كبار عن الليجا مثل ليونيل ونيمار وكريستيانو رونالدو، والدوري الإسباني لم يفقد بريقه، ويؤدي بشكل جيد".

وأتم تصريحاته: "مع ذلك، سيساعدنا مبابي على تعزيز ما حققناه في السنوات الماضية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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