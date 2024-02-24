شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من هجوم إرهابي يغلق متنزه "هيلو كيتي" في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

هيلو كيتي

الدمام - شريف احمد - أغلق المتنزه الترفيهي الذي يتضمن شخصية هيلو كيتي الكرتونية الشهيرة في طوكيو، أبوابه اليوم السبت، بسبب تحذير من هجوم "إرهابي" ورد عبر البريد الإلكتروني، بحسب ما أعلنته الشركة المشغلة.وقال متنزه سانريو بورولاند على موقعه الإلكتروني: "سنغلق أبوابنا مؤقتا اليوم لأننا غير قادرين على ضمان سلامة عملائنا ومقدمي عروضنا والموظفين في الموقع كما ينبغي في الوقت الحالي".هيلو كيتي من ابتكار شركة سانريو وتحتفل بالذكرى الخمسين لها هذا العام، وهي من أشهر الشخصيات الكرتونية في اليابان.وتستخدم شخصية القطة اللطيفة التي ليس لها فم لتسويق كل شيء، من الألعاب وحتى الطائرات، كما تستخدمها الحكومة اليابانية للترويج للسياحة.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن الشرطة التي تفقدت المتنزه بعدما تلقت التحذير عبر البريد الإلكتروني، لم تجد أي شيء مريب. ولم تذكر الهيئة مصدرًا لمعلوماتها.