شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة "هوالين"، في شرق تايوان.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية، أن مركز الزلزال كان في المحيط الهادئ، قبالة سواحل مقاطعة "هوالين"، على بعد40 كيلومتراً جنوب مقر الحكومة المحلية للمقاطعة على عمق 5ر21 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار ولا إصابات جراء الزلزال.

