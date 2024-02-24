طلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب تحديات سوق الطاقة الجديدة والمتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن اندثار سوق الطاقة الجديدة والمتجددة؛ خصوصًا في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال شلبي، في بيان له اليوم السبت، إنه في إطار الأزمة الحالية من صعوبة توفير الطاقة وكثرة انقطاع الكهرباء طبقًا للتحديات الاقتصادية الحالية، وفي إطار تمتع مصر بالموارد الطبيعية اللازمة للريادة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا أن المنظومة والتطبيق العملي للاستفادة بذلك حالت دون الاستفادة بهذا القطاع وتحقيق الريادة فيه؛ متمثلة في الإجراءات والتعريفة المحددة من قِبل وزارة الكهرباء.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن هناك تحديات كبيرة تواجهها سوق الطاقة الجديدة والمتجددة؛ خصوصًا في مجال الطاقة الشمسية؛ مما قد يتسبب في اندثاره من قبل ولادته، وهذا الأمر يترتب عليه فقدان مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الذي يحقق الوفر في النقد الأجنبي من تقليل نفقات توليد الكهرباء عبر المنتجات البترولية.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه لا شك أن التكلفة الحالية للشبكة وسعر الشراء الذي تتحمله الوزارة أصبح لا يتناسب مع حجم الاستثمار والمدة السابق تحديدها للوصول إلى نقطة التعادل؛ وهو الأمر الذي يتسبب في هجرة سوق الطاقة الشمسية رغم أن هذه السوق في حال إعادة النظر في منظومته وسعر الشراء ودعمه بصور مختلفة؛ مما يقلل تكلفة إنشائه ويحقق العائد المرجو منه للمُنتج أو المستثمر وسيكون مصدر توفير في استخدام المنتجات البترولية في توليد الطاقة بالمحطات الرئيسية.

وطالب النائب أحمد بهاء شلبي، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب؛ لدراسته وبحث ما ورد به.