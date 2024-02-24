أرسلان عرض مع بنات ووفد من الحزب السوري القومي المستجدات الراهنة

التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، في دارته في خلدة، رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي ربيع بنات، ووفد من قيادة الحزب.

وأكّد الحزبان الوقوف إلى "جانب أهلنا في غزّة وفلسطين والجولان السوريّ المحتلّ والجنوب اللبناني، والدعم المطلق إلى المقاومين الأبطال وكلّ من يقف في وجه العدو الصهيوني ووحشيته في حربه الجائرة على غزّة والجنوب وفي استهدافه المتكرّر لدمشق ولعدد من المناطق والمحافظات السورية".

واعتبرا أنّ "الصمت الدولي والتجاهل التام لكل ما حصل ويحصل من مجازر وإبادة جماعية ليس بالأمر المستغرب أو الجديد، ويُثبت الأكاذيب والألاعيب كافة التي يدّعيها الغرب ومنظماته حين يقف الأمر ضدّ مصالحهم باسم الإنسانية والديمقراطية والحرية، وهم نفسهم يتجاهلون كلّ الإجرام والوحشية الحاصلة في غزّة، والإعتداءات اليومية على الأطفال والنساء والشيوخ وأهل الصحافة والإعلام".