الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "يكون طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءًا من صباح هذا اليوم ويستقر تدريجياً مساءً ومن ثم نتأثر مساء الإثنين بمنخفض جوّي متمركز فوق قبرص محدود الفعالية فيتحول الطقس الى متقلب حتى مساء الثلاثاء".

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان الوم، غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة خلال الفترة الصباحية ثم يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة في الداخل و ارتفاعها بشكل محدود على الساحل وعلى الجبال وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية مترافقة برياح ناشطة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات".

ولفتت الى ان "طقس الأحد غائم جزئيا في الفترة الصباحية يتحول بعد الظهر تدريجيا الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة، كما يستمر ظهورالضباب المحلي على المرتفعات. والإثنين قليل الغيوم في الفترة الصباحية يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة ومتوسطة، وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال وفي الداخل مع تساقط امطار متفرقة، وتكون مترافقة برياح ناشطة أحيانًا، يستقر الطقس تدريجياً فترة بعد الظهر ويتحول إلى قليل الغيوم".