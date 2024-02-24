اليمن يدعو كافة الدول إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة "روبيمار"

ياسر رشاد - القاهرة - دعت الحكومة اليمنية، كافة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة روبيمار التي تعرضت لاستهداف من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية، وتحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت ومنع تسرب تلك المواد الخطرة في المياه البحرية.

وأدانت الحكومة اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم السبت قيام مليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف السفينة والتي تحمل علم "بليز" ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة وإخلاء طاقم السفينة، وتشير المعلومات الأولية إلى أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى.

وأشارت الحكومة، في بيانها، إلى أنها شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف ونظراً للإمكانيات المحدودة تؤكد الحكومة على أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل.

وفي السياق، وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، بتشكل لجنة طوارئ من الجهات المعنية للتعامل مع أزمة السفينة "روبيمار".

وكانت السفينة "روبيمار" والتي تحمل علم بليز قد تعرضت لهجوم من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية وعلى متنها حمولة كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت والمواد الخطرة ما يشكل تهديداً خطيراً للحياة البحرية.