الخامنئي: أميركا تستخدم بكل وقاحة "الفيتو" ضد قرار وقف قصف غزة

أكّد قائد الثّورة الإسلاميّة السيّد علي الخامنئي، أنّ "صمود فصائل المقاومة جعل العدو ييأس من القضاء عليها، وكذلك صبر سكان غزة في مواجهة القصف والمصائب، يدلّ على الإيمان الدّيني القوي لهؤلاء النّاس".
وأشار، خلال لقائه المسؤولين عن إحياء ذكرى "شهداء خوزستان"، إلى أنّ "الغربيّين، الّذين أثاروا ضجّةً حول إعدام أحد المجرمين، غضّوا الطّرف عن مقتل ثلاثين ألف شخص بريء في غزة، وتستخدم الولايات المتحدة الأميركية بكلّ وقاحة الفيتو عدّة مرّات ضدّ قرار وقف قصف غزة".
ولفت الخامنئي إلى أنّ "هذا هو الوجه الحقيقي للثّقافة والحضارة الغربيّة والدّيمقراطيّة اللّيبراليّة، حيث يبدو ساستها مبتسمين في الظّاهر، لكن في داخلهم كلب مسعور وذئب متعطّش للدّماء"، مركّزًا على "أنّنا على يقين أنّ هذه الحضارة الغربيّة وهذا الانحراف لن يصل إلى نتيجة، وفي النهاية لا يصحّ إلّا الصّحيح، وستتغلّب ثقافة الحقّ والمنطق الصّحيح للإسلام على كلّ ذلك".
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