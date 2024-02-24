زيلينسكي: سننتصر والحرب ينبغي أن تنتهي بشروطنا مع سلام عادل

تعهد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن "تَهزم أوكرانيا روسيا"، مع دخول الحرب عامها الثالث، مؤكدا اننا "نحارب لأجل ذلك منذ 730 يوما من حياتنا. سننتصر في أفضل يوم في حياتنا".

واشار خلال مراسم لمناسبة الذكرى، الى ان "أي شخص طبيعي يريد نهاية للحرب، لكن لا أحد منا سيسمح بنهاية أوكرانيا" مشددا على أن الحرب ينبغي أن تنتهي "بشروطنا" مع سلام "عادل".

وكان يتحدث إلى جانب رؤساء وزراء كندا وإيطاليا وبلجيكا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الذين حضروا إلى كييف لمناسبة الذكرى الثانية للغزو الأوكراني.

ومنح زيلينسكي أوسمة لجنود خلال المراسم التي أقيمت في فناء مطار غوستوميل بكييف الذي هاجمته قوات روسية بمروحيات في الأيام الأولى للغزو..