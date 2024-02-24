انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته.. هذا ما تضمنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (۳۲) لسنة ٢٠١٥.

كما أنهى البرلمان القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون التعليم العالي الاهلي رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٦.

وأنهى أيضاً، تقرير ومناقشة مشروع قانون الحماية من التبغ.

وكان مجلس النواب، قد عقد جلسته في وقت سابق من اليوم، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي وحضور 171 نائباً.

