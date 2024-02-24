رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - وصلت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني إلى العاصمة الأوكرانية، كييف.

وباعتبارها القائمة بأعمال رئيسة مجموعة السبع، سترأس ميلوني مؤتمرا عبر الفيديو كونفرانس من كييف في وقت لاحق اليوم السبت، بمشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي . ومن المقرر صدور إعلان مشترك عن المؤتمر في وقت لاحق. وتضم مجموعة السبع أيضا أميركا وكندا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، يزور أوكرانيا أيضا وسينضم معظم الزعماء إلى الاجتماع، عبر رابط فيديو.