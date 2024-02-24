الاتحاد الأوروبي يسلم 50 مركبة لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - سلمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين 50 مركبة إلى الشرطة الأوكرانية وسلطات الإدعاء، . وكتبت المفوضية في منشور لها على موقع إكس، مرفق بمقطع فيديو لها وهي تتفقد المركبات في كييف: أن المركبات البيضاء الملائمة لجميع التضاريس ستساعد في إحلال "الأمن والاستقرار في الأراضي التي حررتها القوات المسلحة الأوكرانية الشجاعة ودعم السكان".

وأضافت في بيان "يأتي هذا التسليم بعد وقت قصير من تقديم الاتحاد الأوروبي آلة حديثة لإزالة الألغام إلى أوكرانيا. بتلك المعدات، ندعم أوكرانيا في جعل الأراضي المحررة آمنة مرة أخرى".