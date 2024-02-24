بالصور- وزير التعليم العالي يغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم السبت، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مستهل زيارته للمحافظة لعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الجديدة بجامعة الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي، ورؤساء الجامعات المصرية والهيئات العلمية أعضاء المجلس، ووفد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وفي بداية الجولة، تفقد ضيوف المحافظة حديقة 30 يونيو بالخارجة والتي تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مسطحات خضراء ومجسمات لأبرز المعالم التاريخية والأثرية، كما قام الوزير بغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

يذكر أن جامعة الوادي الجديد، أنهت في وقت سابق كافة استعداتها لانعقاد جلسة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس وبحضور رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء المجلس بمقر جامعة الوادى الجديد بالكيلو 10 بالخارجة.