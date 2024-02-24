بعد هبوط حاد.. ضربة جديدة لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

واصل سعر الدولار في السوق السودء- السوق الموازية لتجارة العملة- تسجيل انخفاض جديد للمرة الثانية على التوالي خلال منتصف تعاملات اليوم ليصل التراجع خلال يومين إلى 15 جنيها خلال منتصف التعاملات بدلا من 12 جنيها بتعاملات الصباح، بعد دولارات صفقة مدينة رأس الحكمة، وفق ما قاله أحد المراقبين تحدث إليه "الخليج 365".

وقال المراقب إن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع من 63.5 جنيه يوم الخميس الماضي إلى نحو 49 جنيها في منتصف تعاملات اليوم نزولا من نحو 52 جنيها صباح التعاملات، مع استمرار حالة القلق بين المضاربين وتوقف حركة البيع والشراء على الدولار.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس توقيع صفقة استثمارية كبرى مع دولة الإمارات، ممثلة في شركة أبو ظبي القابضة "ADQ" لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة خلال شهرين.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي أمس، إن إجمالي قيمة الصفقة الاستثمارية لمدينة رأس الحكمة يبلغ 35 مليار دولار سيتم تلقيها على دفعتين الأولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، والثانية بقيمة 20 مليار دولار خلال شهرين قادمين.

وسادت حالة حذر وقلق بين المضاربين في السوق السوداء لتجارة العملة بعد الإعلان عن تفاصيل الصفقة الكبرة بما أدى إلى توقف حركة البيع والشراء تماما خلال أمس واليوم بعد الإعلان عن قيمة بأكثر من المتوقع للاستثمارات الإماراتية في صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأوضح المراقبون أنه يوجد معروض من الدولار في السوق السوداء للبيع مع حالة إحجام عن شرائه تخوفا من عودة البنك المركزي إلى مرونة سعر الصرف، وقدرة القطاع المصرفي على تمويل طلبات الدولار بسعر يقل عن السوق السوداء بعد دولارات رأس الحكمة.

وتواجه مصر ضغوطا من نقص النقد الأجنبي على مدار آخر عامين وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، بعد تراجع موارد النقد الأجنبي وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بنحو 22 مليار دولار في 2020.

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