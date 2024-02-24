السخان السبب.. نجاة 3 شقيقات وطفل من الموت في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

نجا 3 شقيقات وطفل من الموت المحقق داخل منزل الأسرة بناحية بندر مركز شرطة ههيا في محافظة الشرقية؛ بعدما حدث تسريب غاز من سخان المنزل، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ما تسبب في اختناقهم جميعًا ونقلهم المستشفى في وضع حرج.

الفريق الطبي في قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى ههيا المركزي استقبل المصابين "منار مجدي" 22 سنة، وشقيقتيها "أماني" 30 سنة، و"أميرة" 27 سنة، والطفل "معاذ مصطفى" 8 سنوات، مصابين بحالات اختناق وصعوبة في التنفس، ليتم على الفور تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم جميعًا.

التحريات الأولية دلت على حدوث إصابة المصابين جراء حدوث تسرب غاز من سخان المنزل، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.