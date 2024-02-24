فريق المعارض الروسي نافالني أعلن تسليم جثته لوالدته

أعلنت المتحدثة باسم فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني، كيرا إيارميش، أنّه تمّ تسليم جثّته لوالدته، بعدما كان المقرّبون منه يطالبون بها.

وقالت كيرا إيارميش، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنّه "تمّ تسليم جثّة أليكسي إلى والدته"، مضيفة أنّها لا تعرف حتى الآن ما إذا كانت "السلطات ستمنع تنظيم الجنازة كما ترغب العائلة وكما يستحقّ أليكسي"، وفق تعبيرها.

وفي 16 شباط، توفي السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني في السجن، حيث ذكرت السلطات الروسية أنّ نافالني شعر بوعكة بعد نزهة وغاب عن الوعي بشكل شبه فوري، لافتة إلى أنّه تم إجراء جميع الإجراءات لإنعاش نفالني، لكنها لم تعط نتائج إيجابية.

وأوقف نافالني أحد أبرز المعارضين الروس للكرملين في روسيا في كانون الثاني 2021، لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم. وحكم عليه في آذار 2022 بالسجن بتهم "احتيال".