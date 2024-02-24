في العيد العالمي "للغة الأم".. عناق التراث "الروسي والشامي والقوقازي" في دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - في لوحة تجسد تلاقح الثقافات المشرقية، شهدت العاصمة السورية دمشق، لقاءا تراثيا لمجموعة من الفرق الفنية الفولكورية من تراث روسيا وسوريا وفلسطين وأرمينيا، إضافة إلى فرق شركسية وأوكرانية وبيلاروسية.

وحسب سبوتنيك، الحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي "للغة الأم"، تمايل أعضاء الفرق الفلكلورية على أنغام موسيقا راقصة والأغنيات الشعبية مكرسة تعدد اللغات في هذا اليوم الذي تحول إلى كرنفال أحيا الذاكرة الشعبية للحضور المتنوع من أعراق الشرق.

عن طبيعة الحفل الذي احتفى بعيد "اللغة الأم" للشعوب المشاركين، وما ينطوي عليه من معانٍ، قال الدكتور أحمد الشعراوي، رئيس قسم الإعلام الإلكتروني في كلية الإعلام في جامعة دمشق: "التعبير جميل جداً تراثي، فاللغات مهما اختلفت ولكن تجتمع ضمن لوحة واحدة".

وأضاف الشعراوي لـ"سبوتنيك": "قدم الحفل المكونات المترسخة في المجتمع السوري من سوريين عرب وأرمن وشراكس وروس وأوكرانيين وبيلاروس".

وأوضح الشعراوي أن "هذه اللوحة من المكونات السورية الشامية بما فيها الواردة من روسيا والاتحاد السوفييتي السابق، تكونت من خلال الزواج المختلط".

وأشار إلى أن "هناك أجيال جديدة وناشئون سيواصلون تقديم فنهم التراثي في الغناء والرقص".

وبيّن رئيس الإعلام الإلكتروني في جامعة دمشق: "اللوحة التي شهدناها في الحفل تعكس بصورة عامة صورة المجتمع السوري الموحد والمتنوع في الوقت نفسه، ونحن من خلال الثقافات نتوحد كبشرية من خلال الفن والرقص والغناء والشعر نوجه رسالة سلام إلى كل شعوب العالم".