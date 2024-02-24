الإسكان المتميز.. طرح مرحلة تكميلية لوحدات العبور الجديدة وأسيوط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح مرحلة تكميلية في شقق الإسكان المتميز بمدينة العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

عدد الشقق التي يتم طرحها في المرحلة التكميلية يصل لـ 839 شقة، عبارة عن 768 شقة في مدينة العبور الجديدة بمساحات تصل لـ 93 مترا، و71 شقة في أسيوط الجديدة بمساحات تصل لـ 57 مترا.

هذا الطرح للذين لم يحالفهم الحظ، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان، على أن يتم إتاحة شروط وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد 3 مارس المقبل.

وأكدت الهيئة أن الحجز سيكون بنظام القرعة العلنية، وليس بنظام الحجز الإلكتروني كما كان قبل ذلك.

وأشارت الهيئة أن التقديم وأسلوب سداد الشقق وكراسة الشروط الجديدة ستكون عبر الموقع الإلكتروني بداية من يوم 3 مارس المقبل.

كراسة الشروط ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني التالي.. اضغط هنا

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