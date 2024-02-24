قرار من المحكمة بشأن اتهام شيرين عبد الوهاب بسب محمد الشاعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح أكتوبر، السبت، محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر في القضية رقم 2070 لسنة 2023، لجلسة 2 مارس المقبل؛ لإعادة المرافعة.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر، يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير دون وجه حق، خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام منصة "إنستجرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.