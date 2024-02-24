شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب العدل يفتتح مقرا جديدا للحزب بمدينة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النائب أحمد القناوي نائب رئيس حزب العدل، مقرا جديدا لأمانة الحزب بمدينة المنصورة، برفقته الدكتور عبدالغني الحايس مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، وعبدالعزيز الشناوي أمين عام الحزب، وحسام حسن أمين التنظيم، والمهندس رضا حميد وعمرو البنا أعضاء العيئة العليا للحزب، والإعلامية مي سليم عضو الأمانة المركزية للإعلام بالحزب.

وأجري النائب أحمد القناوي لقاء موسعا مع عدد من قيادات الأمانة الجدد، وعلى رأسهم المهندس ناجي شكر القائم بتأسيس أمانة الدقهلية، واستمع لجميع رؤياهم واستعدادات الأمانة لإجراء عدد من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة المقبلة بمختلف أنحاء المحافظة، كما قامت القيادات بالرد على جميع تساؤلات الأعضاء الجدد والراغبين في الانضمام.

الجدير بالذكر أن افتتاح هذا المقر يأتي ضمن إطار الخطة التوسعية للحزب مع زيادة عدد المواطنين الراغبين في الانضمام للحزب.