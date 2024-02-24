غارات إسرائيلية استهدفت الضهيرة وبرعشيت ومحيط جبل بلاط وقصف طال رب ثلاثين

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارات جويّة استهدفت بالصواريخ بلدة الضهيرة ومحيط جبل بلاط في القطاع الغربي وبلدة برعشيت. هذا، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة رب ثلاثين.

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