وزير التراث الإسرائيلي: بايدن يرتكب خطأ فادحًا لأن قيام الدولة الفلسطينية سيؤدي إلى "محرقة"

ذكر وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "يرتكب خطأ فادحًا لأن قيام الدولة الفلسطينية سيؤدي إلى محرقة"، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أنّ "العالم يمكنه أن يستوعب ملايين اللاجئين لكنه لا يسمح لسكان غزة بالانتقال من مكان لآخر"، معتبرًا ردًا على سؤال بشأن إحياء الاستيطان بغزة، أنّه "حيثما توجد المستوطنات سيكون هناك أمن".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وسط مطالبات دولية بوقف إطلاق النار، بينما تواصل الولايات المتحدة الاميركية رفضها لوقف إطلاق النار الفوريّ في القطاع المحاصر منذ 7 تشرين الأول.