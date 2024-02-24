شكرا لقرائتكم خبر تصريحات كاذبة تسجن زعيم النمسا السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت المحكمة الإقليمية في العاصمة النمساوية فيينا حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على المستشار النمساوي السابق زباستيان كورتس بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة. وجاء في الحكم أن كورتس أدلى بتصريحات كاذبة في تحقيق أمام لجنة برلمانية، وقالت المحكمة «إن الأدلة أظهرت أن كورتس مارس نفوذا في تعيين المجلس الإشرافي لشركة أوباج القابضة الحكومية فاق ما اعترف به أمام لجنة إيبيزا البرلمانية».

كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات كاذبة تسجن زعيم النمسا السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.