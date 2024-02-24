وزيرة خارجية ألمانيا ترفض التفاوض مع بوتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الدعوات لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقالت: «نسمع هذه الأصوات التي تقول تفاوضوا مع بوتين، ولكن بوتين يوضح تماما أنه لا يرغب في التفاوض من أجل إحلال السلام».

وقالت الوزيرة الألمانية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن بوتين يشير مرارا إلى «انتصاراته».