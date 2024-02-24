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وزيرة خارجية ألمانيا ترفض التفاوض مع بوتين

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الدعوات لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقالت: «نسمع هذه الأصوات التي تقول تفاوضوا مع بوتين، ولكن بوتين يوضح تماما أنه لا يرغب في التفاوض من أجل إحلال السلام».

وقالت الوزيرة الألمانية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، إن بوتين يشير مرارا إلى «انتصاراته».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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