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أوكرانيا: أسقطنا طائرة تجسس روسية

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، على تطبيق تيليجرام، إن القوات الجوية أسقطت طائرة استطلاع روسية من طراز «ايه50-».

وكتب أوليشوك: «أشكر وحدة الاستطلاع الرئيسة بوزارة الدفاع، وكل أولئك الذين حققوا هذه النتيجة».

ووفقا للاستخبارات العسكرية، تحطمت الطائرة فوق منطقة كراسنودار جنوبي روسيا، ولم تصدر معلومات رسمية عن الحادث من الجانب الروسي.

لكن وكالة الأنباء الروسية «تاس» ذكرت، أن حريقا اندلع بالقرب من كراسنودار نتيجة «سقوط جسم طائر».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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