أوكرانيا: أسقطنا طائرة تجسس روسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، على تطبيق تيليجرام، إن القوات الجوية أسقطت طائرة استطلاع روسية من طراز «ايه50-». وكتب أوليشوك: «أشكر وحدة الاستطلاع الرئيسة بوزارة الدفاع، وكل أولئك الذين حققوا هذه النتيجة». ووفقا للاستخبارات العسكرية، تحطمت الطائرة فوق منطقة كراسنودار جنوبي روسيا، ولم تصدر معلومات رسمية عن الحادث من الجانب الروسي. لكن وكالة الأنباء الروسية «تاس» ذكرت، أن حريقا اندلع بالقرب من كراسنودار نتيجة «سقوط جسم طائر».

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