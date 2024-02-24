خلية أزمة لمواجهة تسريب البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الحكومة اليمنية كافة الدول والمنظمات والهيئات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، إلى سرعة التعامل مع أزمة السفينة «روبيمار» التي تعرضت لاستهداف من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتحمل كميات كبيرة من مادة الأمونيا والزيوت، ومنع تسرب تلك المواد الخطرة في المياه البحرية.

وأدانت قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف السفينة والتي تحمل علم بليز، ما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة وإخلاء طاقم السفينة وتشير المعلومات الأولية إلى أن السفينة تتجه نحو جزر حنيش اليمنية في البحر الأحمر ما يهدد بوقوع كارثة بيئة كبرى.

وأشارت الحكومة في بيان، إلى أنها شكلت خلية أزمة لوضع خطة طارئة للتعامل مع الموقف ونظرا للإمكانات المحدودة تؤكد الحكومة على أهمية مساندة جهودها بشكل عاجل.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن استهداف الحوثيين للسفينة البريطانية «روبيمار» نهاية الأسبوع الماضي الماضي تسبب بتسرب نفطي في البحر الأحمر بطول 18 ميلا.

وأضافت في بيان، «إن السفينة التي ألحق هجوم الحوثيين أضرارا بها تحمل 41 ألف طن من الأسمدة ويمكن أن تتسرب للبحر الأحمر لتفاقم هذه الكارثة البيئية».

وتابع البيان «إن الحوثيين «ما زالوا لا يكترثون للآثار الإقليمية لهجماتهم العشوائية التي تهدد قطاع الصيد والبلدات الساحلية وواردات الأغذية».

إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها دمرت 7 صواريخ كروز حوثية مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق صوب البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان على «إكس» «دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين، كانت معدة للانطلاق نحو البحر الأحمر دفاعا عن النفس».

وأضاف البيان «حددت قوات القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن التابعة للبحرية الأمريكية بالمنطقة».

ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين في الحديدة وقالت جماعة الحوثي «إن مقاتلات بربطانية وأمريكية استهدفت الحديدة بغارتين.

من جانب آخر، رفضت جماعة الحوثي، المبادرة التي أطلقها عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، بشأن فتح الطرقات الرئيسة بين المحافظات اليمنية، وخصوصا فتح الطريق الرابط بين مأرب وصنعاء.

وردت جماعة الحوثي على إعلان العرادة فتح الطريق الرئيسة الرابطة بين صنعاء ومأرب، بقصف آخر نقطة للشرعية في الطريق نفسه، مما أدى إلى استشهاد جندي وجرح آخرين.

وتعد قضية فتح الطرقات الرئيسة من أهم الملفات الإنسانية في اليمن، حيث تعاني البلاد من أزمة إنسانية خانقة جراء الحرب المستمرة منذ 9 سنوات.

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