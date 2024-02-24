تاسعة طائرات المملكة لأوكرانيا تحمل 80 طنا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا، ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني. وتشتمل الحمولة على مولدات وأجهزة كهربائية، بوزن إجمالي 80 طنا، وأشار المركز إلى أن المساعدات تأتي في إطار دور السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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