شكرا لقرائتكم خبر لبنان: لا مجال لترسيم الحدود مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مسؤول أن موقف لبنان واضح لناحية رفض البحث في أي ترتيبات أو إجراءات حول المنطقة الحدودية والقرار 1701 قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وقال لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية أمس «لا مجال الآن لبحث أي صيغ، وهو ما تم إبلاغه للموفدين الأجانب، لا سيما الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين».

وأضاف «اللافت للانتباه هو التقييم السلبي لورقة الحل الفرنسية»، مؤكدا وجود اعتراضات جوهرية على مضمونها، مشددا على التمسك بالقرار 1701، وأن الحل قائم عبر التطبيق الكامل لمندرجاته بحرفيتها، ولبنان ملتزم بهذا القرار ومتطلباته، فيما المطلوب إلزام إسرائيل به وبعدم خرقه.