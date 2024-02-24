لبنان: لا مجال لترسيم الحدود مع إسرائيل

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وقال لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية أمس «لا مجال الآن لبحث أي صيغ، وهو ما تم إبلاغه للموفدين الأجانب، لا سيما الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين».
وأضاف «اللافت للانتباه هو التقييم السلبي لورقة الحل الفرنسية»، مؤكدا وجود اعتراضات جوهرية على مضمونها، مشددا على التمسك بالقرار 1701، وأن الحل قائم عبر التطبيق الكامل لمندرجاته بحرفيتها، ولبنان ملتزم بهذا القرار ومتطلباته، فيما المطلوب إلزام إسرائيل به وبعدم خرقه.
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