شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. أرملة المعارض نافالني تطالب السلطات بالإفراج عن جثمانه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت يوليا نافالنايا أرملة زعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني، السلطات اليوم السبت بالإفراج عن جثمانه لدفنه.

وفي مقطع فيديو مدته ست دقائق نُشر على موقع يوتيوب، اتهمت نافالنايا الرئيس الروسي بوتين باحتجاز جثة زوجها "رهينة".

وأمس الجمعة قالت ليودميلا والدة نافالني إن المحققين يرفضون إخراج جثته من مشرحة في مدينة سالخارد النائية في القطب الشمالي قبل أن توافق على دفنه بدون مراسم جنازة عامة، وذكرت أن مسؤولا أخبرها بأن عليها الموافقة لأن جثة نافالني بدأت تتحلل بالفعل. وفاة نافالني وقال مساعدون لنافالني اليوم السبت إن السلطات هددت بدفنه في المستعمرة العقابية النائية حيث توفي ما لم توافق عائلته على شروطها.

وفي المقطع المصور،قالت نافالنايا التي كانت تتشح بالسواد "أعيدوا لنا جثة زوجي، نريد أن نقيم جنازة وندفنه بطريقة إنسانية".