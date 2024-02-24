شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي في الذكرى الثانية للحرب الروسية: لن نسمح بزوال أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - أحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذكرى الثانية للغزو الروسي لبلاده، بحفل تأبين لضحايا الحرب، بحضور مسؤولين أجانب.وقال الرئيس الأوكراني، على خلفية الطائرات المدمرة في مطار هوستومل بالقرب من كييف اليوم السبت: "كل شخص طبيعي يريد أن تنتهي الحرب، ولكن لن يسمح بأن تزول أوكرانيا".وقال إن الحرب سوف تنتهي "بشروطنا" فقط وبالسلام العادل". وأضاف أنه فخور بالأوكرانيين الذين يقاتلون من أجل استقلالنا".أعاد الرئيس إلى الأذهان أن المعركة على العاصمة كييف بدأت في هوستومل. وقال زيلينسكي: "وهناك تكبد (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أول هزيمة فعلية ".ووجه الشكر للحلفاء الأجانب لمساعدتهم في الحملة الدفاعية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين إنها تتذكر كيف قبل عامين بدا كما لو أن "كل شيء قد فقد". وأضافت أنه بفضل شجاعة الأوكرانيين لم يحدث هذا.كما ألقى رؤساء حكومات بلجيكا وإيطاليا وكندا أليكسندر دي كرو وجورجا ميلوني وجاستن ترودو كلمات في المناسبة. ثم منح زيلينسكي الجنود أوسمة.