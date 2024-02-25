القاضي مزهر نفى مداولات منسوبة إليه باجتماعات مجلس القضاء الأعلى

أشار عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب مزهر، حول مداولات في مجلس القضاء الأعلى منسوبة إليه، إلى أن "المداولات التي تتم خلال اجتماعات مجلس القضاء الأعلى هي سرية وفقاً لأحكام القانون".
وأكد "أنني أنفي نفياً قاطعاً صحّة الأخبار المنشورة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الصدد"، موضحا أن "لرئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس كل الاحترام لدي".
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