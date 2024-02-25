انت الان تتابع خبر من الموصل.. رحلة بالدراجة الهوائية لأداء العمرة (صور) والان مع التفاصيل

وسافر مصطفى وعمر من فريق "تيم السفاري" من مدينة الموصل بالدراجة الهوائية إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

ويقول عمر في حديث لـ الخليج 365، "انطلقت السفرة من يوم 15 شباط وستستمر لما بعد عيد الفطر المبارك".

وأضاف "كان هنالك استقبال طيب من أهالي السعودية وتسهيل الإجراءات"، واصفاً التجربة بـ"الجميلة وطموحنا اكبر بالسفر لبلدان أخرى".

وأدناه صور للرحلة..