شكرا لقرائتكم خبر عن يمثل 18% من إنتاج الصلب.. أوكرانيا تهاجم مصنعًا روسيًا كبيرًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر أوكراني اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصنعا روسيا كبيرا لصناعة الصلب خلال الليل ما تسبب في اندلاع حريق ضخم، وذلك في الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر حاكم منطقة ليبيتسك الروسية أن إنتاج المصنع، الواقع في المدينة التي تحمل نفس الاسم وتبعد نحو 400 كيلومتر شمالي الحدود الأوكرانية، يمثل نحو 18% من إنتاج روسيا من الصلب.

وأضاف أنه تم إخماد حريق سببه على ما يبدو هجوم بطائرة مسيرة على المصنع الذي تشغله شركة إن.إل.إم.كيه الروسية لصناعة الصلب، دون سقوط قتلى أو جرحى. جهاز الأمن الأوكراني وذكر المصدر الأوكراني لرويترز أن الهجوم، الذي كان عملية مشتركة بين المخابرات العسكرية وجهاز الأمن الأوكراني، تسبب في اندلاع حريق ضخم أدى إلى إجلاء العاملين.

وأضاف المصدر "تُستخدم المواد الأولية من هذه المنشأة في تصنيع الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة الروسية، لذلك هي هدف مشروع لأوكرانيا".

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُقال إنه من ليبيتسك، انفجارا نجم عنه لهب برتقالي أضاء سماء الليل. إنتاج الصلب المسطح وذكرت شركة إن.إل.إم.كيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الحريق اندلع في الساعة 1:40 صباحا بالتوقيت المحلي (2240 بتوقيت جرينتش أمس الجمعة).

ويتخصص مصنع ليبيتسك في إنتاج الصلب المسطح الذي يمثل 80%من منتجات إن.إل.إم.كيه من الصلب.

وتزايدت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على الجيش الروسي وأهداف صناعية خلال الأشهر القليلة الماضية، وتستهدف بشكل ملحوظ منشآت نفطية تقول كييف إنها حيوية للمجهود الحربي الروسي.