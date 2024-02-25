البنتاجون: القوات الأمريكية والبريطانية قصفت 18 هدفًا للحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم السبت، إن القوات الأمريكية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين في اليمن.

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، قولهم إن أمريكا وبريطانيا توجهان حاليا ضربات في اليمن على أهداف عديدة للحوثيين.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن الضربات الأمريكية البريطانية أصابت 18 هدفا للحوثيين في 8 مواقع باليمن.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، قولهم إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا عشرات الضربات ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن مساء السبت.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الضربات التي جرى تنفيذها اليوم، هي أكبر عمل عسكري ضد الحوثيين منذ أسبوعين.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الضربات استهدفت البنية التحتية والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون لتنفيذ هجماتهم.

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ 5 غارات مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء.

ولفتت وسائل الإعلام الحوثية، إلى أن القصف الأمريكي البريطاني استهدف معسكرات النهدين وفج عطان ومناطق متفرقة في صنعاء.

وكانت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت إسقاط صاروخ باليستي أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن نحو ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي بخليج عدن.

وأشارت القيادة المركزية، إلى عدم تضرر أي من المدمرة يو إس إس مايسون التي أسقطت الصاروخ أو ناقلة النفط الأمريكية.