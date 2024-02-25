عقب الغارات على صنعاء.. الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، استهدافها سفينة نفطية أمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ.

قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، إنهم استهدفوا سفينة النفط الأمريكية رد على العدوان الأمريكي عل الشعب اليمني، مشيرا إلى أنهم استهدفوا سفنا حربية أمريكية في البحر الأحمر بسلاح الجو المسير.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، قالت إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بخمس غارات جبل عرام في همدان وبني حشيش بصنعاء.

وأكدت وسائل الإعلام الحوثية، إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في حيفان بمحافظة تعز.

وأفادت الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك إلى جانب دول أخرى، بأن الضربات رد على هجمات الحوثيين المستمرة ضد السفن التجارية والبحرية، مشيرة إلى أن هجمات الحوثيين تعرض حياة البحارة واليمنيين للخطر.

وكشف البيان عن أن الحوثيين شنوا أكثر من 45 هجوما على السفن منذ منتصف نوفمبر، مؤكدا أن هجمات الحوثيين تهدد الاقتصاد والأمن والاستقرار وتتطلب ردا دوليا.

وأكدت الولايات المتحدة في البيان على ان تحالفها ملتزم بحماية حرية الملاحة والتجارة ومحاسبة الحوثيين.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ 5 غارات مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء.

ولفتت وسائل الإعلام الحوثية، إلى أن القصف الأمريكي البريطاني استهدف معسكرات النهدين وفج عطان ومناطق متفرقة في صنعاء.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، إن القوات الأمريكية والبريطانية قصفت 18 هدفا للحوثيين في اليمن.

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، قولهم إن أمريكا وبريطانيا توجهان حاليا ضربات في اليمن على أهداف عديدة للحوثيين.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن الضربات الأمريكية البريطانية أصابت 18 هدفا للحوثيين في 8 مواقع باليمن.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" نقلت عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، قولهم إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا عشرات الضربات ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن مساء السبت.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الضربات التي جرى تنفيذها اليوم، هي أكبر عمل عسكري ضد الحوثيين منذ أسبوعين.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الضربات استهدفت البنية التحتية والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون لتنفيذ هجماتهم.

قال عضو المكتب السياسي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد البخيتي، إن العاصمة اليمنية صنعاء تتعرض لقصف هدفه حماية مرتكبي جرائم الإبادة في قطاع غزة.

وأكد البخيتي أن القصف لن يزيد جماعة الحوثي إلا إصرارا على مواصلة عملياتها دعما لغزة.