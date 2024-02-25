شكرا لقرائتكم خبر عن مدته 10 سنوات.. أوكرانيا توقع اتفاقا أمنيا مع كندا وإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، عن توقيعه اتفاقا أمنيا مع كل من إيطاليا وكندا.

وأشار إلى أنه وقع اتفاقا أمنيا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف. تعزيز أمن أوكرانيا ويهدف الاتفاق إلى تعزيز أمن أوكرانيا إلى أن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في نيل عضوية حلف شمال الأطلسي.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار إلى أنه وقع اتفاقا أمنيا اليوم السبت، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وتنضم كندا بذلك إلى إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمرك في إبرام اتفاق أمني مدته 10 سنوات مع كييف. حرب روسيا وأوكرانيا كان اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل أيام بأن الوضع على خط المواجهة، وذلك خلال زيارته للقوات بالقرب من الجبهة الشرقية، بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع في ألمانيا في محاولة لحشد حلفاء كييف.

ووصف زيلينسكي في خطابه اليومي بالفيديو الوضع بأنه "صعب للغاية في عدة أجزاء من خط المواجهة، وأنهم يستفيدون من التأخير في المساعدات لأوكرانيا".