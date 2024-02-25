غارات أمريكية بريطانية تصيب 18 هدفا للحوثيين في 8 مواقع باليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

ذكر بيان مشترك أن قوات أمريكية وبريطانية نفذت ضربات على 18 هدفاً تابعاً للحوثيين في اليمن اليوم السبت، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات العسكرية ضد جماعة الحوثيين التي تواصل مهاجمة حركة الشحن في المنطقة.

وأضاف البيان أن الضربات غطت ثمانية مواقع باليمن وشملت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والصواريخ وأنظمة للدفاع الجوي ورادارات وطائرة هليكوبتر.