شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. مقتل 24 شخصًا بينهم أطفال جراء انقلاب عربة جرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الهندية اليوم السبت إن 24 شخصا لقوا حتفهم، من بينهم 8 أطفال عندما انقلبت عربة جرار في بركة مياه في منطقة كاسجاني بولاية اوتار براديش شمالي البلاد.

وذكر ضابط كبير بالشرطة بأن ركاب العربة كانوا متوجهين للغطس في نهر جانجا في منطقة كاسجاني عندما وقع الحادث على طريق باتيالي داريافجاني، بحسب وكالة" برس ترست أوف إنديا" الهندية للأنباء.

وقال مسؤولو الشرطة إنه تم نقل قرابة عشرين شخصا مصابا إلى المستشفيات. حوادث الطرق وقدمت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، ورئيس وزراء ولاية أوتار براديش يوجي أديتياناث، تعازيهم في ضحايا الحادث.

يذكر أن الهند من بين الدول التي تشهد أعلى معدلات الضحايا الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، حيث يقتل ويصاب المئات سنويا جراء القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق.