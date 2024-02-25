شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يلزم الأب بسداد تعويض للأم لعدم تنفيذه "رؤية الصغار".. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للحاضنات المتضررات.. حكم قضائى بإلزام الأب بسداد 8 آلاف جنيه كتعويض مادى وأدبى لعدم تنفيذه حكم الرؤية"، استعرض خلاله حكما فريدا من نوعه، يهم الأمهات الحاضنات المتضررات، بإلزام الأب بسداد 8 آلاف جنيه جابرا للضرر المادى والأدبى للحاضنة، فبعدما حصل الأب على حكم رؤية، وبدأت الأم بالامتثال وتنفيذ حكم الرؤية انقطع الأب ولم يحضر لمكان الرؤية في حين أن الأم استمرت في التنفيذ، وقامت برفع دعوى تعويض من الأم على الأب لعدم حضوره، وصدر حكم لصالح الأم بالتعويض، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 98 لسنة 2022 تعويضات كلى جنوب الجيزة.

وبحسب "المحكمة": ولما كان ذلك وكان البين للمحكمة من مطالعة أصل الإفادة الرسمية الصادرة من مركز شباب الشيخ زايد أن المدعى عليه لم يحضر من 4 يناير 2020 وحتى 28 فبراير 2021 إلا عدد قليل من المرات لتنفيذ حكم الروية الصادر لصالحه، وثابت أيضا حضور الصغيرين والمدعية في أغلب المرات الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن المدعية قد أصيبت بضرر مادي من جراء فعل المدعى عليه تمثل في تكبدها مصاريف الانتقال إلى مكان الرؤية والتواجد فيها وغير ذلك من النفقات الرؤية أولاده، وأن المدعى عليه لم يحضر لتنفيذ حكم الرؤية إلا عدد قليل من المرات ومن ثم فإن امتناعه عن ذلك يتحقق معه ركن الخطأ في حقه، وحيث إن ذلك الخطأ قد رتب ضرراً لحق بالمدعية، وتقدر المحكمة التعويض المادي الجابر لهذا الضرر للمدعية على ضوء الظروف الملابسة للدعوى بمبلغ 5 آلاف جنيه مصري.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للحاضنات المتضررات.. حكم قضائى بإلزام "الأب" بسداد 8 آلاف جنيه كتعويض مادى وأدبى لعدم تنفيذه حكم الرؤية.. التعويض جاء نتيجة ما تكبدته الأم والأبناء من تدمير نفسيتهم ومشاعرهم لعدم حضور والدهم مكان الرؤية



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