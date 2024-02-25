انت الان تتابع خبر انحدار نسبي بأسعار النفط.. برنت ينهي أسبوعه بخسائر 2% والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتراجعت أسعار النفط 3 % تقريباً عند التسوية وسجلت خسائر أسبوعية، بعدما أشار أحد صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل شهرين آخرين على الأقل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.05 دولار أو 2.5 % إلى 81.62 دولاراً للبرميل عند التسوية.



كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.12 دولار أو 2.7 % إلى 76.49 دولاراً.

وهبط برنت خلال الأسبوع 2 %، بينما هبط الخام الأمريكي أكثر من 3 %، لكن مؤشرات الطلب الجيد على الوقود والمخاوف المتعلقة بالإمدادات، قد تؤدي إلى انتعاش الأسعار في الأيام المقبلة. ويُبقى المركزي الأمريكي سعر الفائدة عند نطاق 5.25-5.5 % منذ يوليو الماضي.

وأظهر محضر اجتماعه للسياسة الشهر الماضي، أن معظم مسؤوليه يبدون قلقاً من التعجل في تيسير السياسة النقدية. وفي الوقت نفسه تجري في باريس محادثات تستهدف هدنة في قطاع غزة، فيما يبدو أنها أكثر التحركات جدية منذ أسابيع لوقف الصراع.

وقال تيم إيفانز المحلل المستقل لسوق النفط في مذكرة، إن محادثات وقف إطلاق النار قد تدفع السوق إلى توقع تهدئة التوتر الجيوسياسي، لكن التوتر مستمر في البحر الأحمر مع إجبار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية الخميس الماضي بالقرب من اليمن سفن الشحن على التحول عن سلوك المسار التجاري.

