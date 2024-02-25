عز الدين من طيردبا: المقاومة ستُري العدو بأسها الكامل حال أراد توسعة العدوان

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، أننا "مستمرون في نصرة غزة وفلسطين ومقاومتها حتى تحقيق النصر الكامل، وتحرير كل فلسطين، كما أننا سنبقى نواجه العدو الإسرائيلي في هذه المعركة الدائرة الآن، وسنبقى إلى جانب أهلنا في غزة والمقاومين فيها لإفشال أهداف العدو في تحقيق نصر عليهم".

ولفت عز الدين، خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للفقيد فؤاد محمد مغنية، الى أن "المقاومة ستبقى تدافع عن شعبها ووطنها وسيادته وحمايته بكل ما تستطيع من قوة وبكل ما تملك من إمكانيات وقدرات".

وكشف أن "ما استخدمته المقاومة في هذه الحرب الحقيقية والفعلية التي تجري في جنوب لبنان على جغرافيا محددة، هو جزء بسيط جداً من بأسها وقوتها، وبالتالي، فإن أي توسعة للعدوان من قبل العدو، ستكون المقاومة بكل تأكيد في خط الدفاع الأول وتواجه هذا العدو، وتُريه بأسها الكامل، وحينئذٍ سيندم هذا العدو على ما يقوم به".

وذكر أن "الأميركي استخدم الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، ليؤكد مرة جديدة أنه ليس مسموحاً أن يكون هناك وقفاً دائماً لإطلاق النار، بسبب أن ربيبته إسرائيل لم تحقق صورة نصر ولو وهمي لحد الآن، ولذلك نرى أن الإسرائيلي يضغط في هذه المرحلة، ويضع الفلسطينيين بين خيارين، إما الموت، أو التهجير إلى سيناء أو مصر، وهذا يؤكد بأن أميركا ليست شريكة لإسرائيل فحسب، وإنما هي من يدير المعركة والحرب على الشعب الفلسطيني".