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زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب الأرجنتين

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واس- بوينس آيرس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مدينة سان أنطونيو دي لوس كوبريس في الأرجنتين.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال كان على بعد 89 كيلومترًا من المدينة، وعلى عمق 197.4 كيلومترًا.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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