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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 29 ألف شخص

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)


أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 29 ألفا و692 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأضافت صحة غزة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 69 ألفا و879 مصابًا وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية التي يعاني من الجرحى جراء نقص المساعدات الطبية واستهداف متواصل للمستشفيات.

وقالت وزارة الصحة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة استشهد على إثرها 86 شهيدًا وأصيب 131 مصابا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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